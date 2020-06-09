В НБА назвали дату финальной серии плей-офф

Новости спорта:Дополнительный турнир за 8-е место в конференции запланирован на август.

НБА определилась с датой начала финальной серии плей-офф. Предварительно - это 30 сентября, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своем Twitter.

Дополнительный турнир за восьмое место в конференции запланирован на 16-17 августа, а начало первого раунда плей-офф - на 18 августа. Второй раунд планируют начать 1 сентября, а 15 сентября - провести финалы конференций.

Напомним, что сезон в НБА планируют возобновить с участием 22 команд. Матчи пройдут в Орландо при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что если у игрока в НБА обнаружат коронавирус, то команду не будут отстранять от матчей.