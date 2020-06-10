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НБА готовит новый календарь под Олимпиаду

НБА готовит новый календарь под Олимпиаду
16:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Начало нового розыгрыша запланировано на 1 декабря.

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) сообщила генеральным менеджерам франшиз, что календарь сезона 2020/21 может быть сжат, чтобы уложиться в обычные рамки чемпионата. Новый розыгрыш, по плану, стартует 1 декабря, тогда как последний матч текущего сезона запланирован на 12 октября.

«Для этого существует много причин — сезон в колледжах, драфт, прочее. Поэтому ассоциация оставляет так мало времени на межсезонье».

«Мы боролись против плотного графика в прошлом розыгрыше, когда, бывало, приходилось играть по четыре матча за пять ночей. Но все идет к тому, что новый сезон будет еще плотнее», — сказал главный менеджер Атланты Хокс Тревис Шленк.

Отмечается, что сезон намерены уплотнить из-за переноса Олимпиады в Токио на 2021 год. В НБА понимают, что наложение соревнований создаст «телевизионную ничью», которая не выгодна для обоих крупных турниров.

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Ранее сообщалось, что НБА предварительно назначила старт финальной серии плей-офф сезона 2019/20 на 30 сентября. Возобновится сезон 31 июля при участии 22 команд, которые в течение нескольких недель доиграют регулярный чемпионат в урезанном формате.

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Баскетбол, НБА, Карантин.
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