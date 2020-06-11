Михайлюк начал тренировки с Детройтом

Новости спорта:Игроки «Пистонс» впервые собрались после карантина.

Баскетболисты «Детройт Пистонс» Святослав Михайлюк, Брюс Браун, Секу Думбуйя, Деррик Роуз и Брэндон Найт начали занятия на недавно открытой тренировочной базе клуба, сообщил главный тренер Дуэйн Кейси.

Кейси также отметил прогресс некоторых игроков «Детройта» в сезоне 2019/20, включая Михайлюка.

«Было сложно, но есть некоторые положительные моменты. У Кристиана Вуда был отличный сезон в нашей команде, учитывая что многие люди разочаровались в нем. Святослав Михайлюк добился больших успехов в плане бросковых способностей и развития. Брюс Браун сделал шаг вперед, но я не думаю, что он является разыгрывающим уровня стартового состава по меркам НБА.

Он будет резервной опцией, которая действительно ценна. Есть много положительных моментов. Мне нравится группа игроков, которая у нас есть сейчас», - заявил Кейси.