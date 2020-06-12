Баскетболисты смогут покинуть Disneyworld через 53 дня.

НБА пересмотрела сроки проведения плей-офф и решила разрешить большинству командам, которые не пройдут в следующую стадию плей-офф покинуть Disneуworld в Орландо через 53 дня после рестарта чемпионата, чтобы воссоединиться со своими семьями.

Еще 8 команд смогут покинуть комплекс уже после 8 матчей регулярного чемпионата, что займет от 35 до 40 дней. На срок более 67 дней в парке развлечений останутся всего 4 команды, сообщает ESPN.

Не все баскетболисты довольны предложенным вариантом доигрыша сезона и НБА ранее разрешила им добровольно отказаться от участия.