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Украинец стал претендентом на лучший данк десятилетия (Фото)

Украинец стал претендентом на лучший данк десятилетия (Фото)
02:40 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: fbu.ua
Данк Ивана Ткаченко принимает участие в голосовании ФИБА

ФИБА открыла на своем сайте голосование по определению лучшего данка десятилетия.

Конкурс является достаточно масштабным. Вниманию болельщиков 32 данка из всех крупнейших международных соревнований с участием сборных с 2010 по 2020 год.

В голосовании принимают участие данки из всех континентальных зон: Америки, Европы, Африки и Азии с Океанией.

В зоне Европы среди претендентов есть данк украинца Ивана Ткаченко в матче чемпионата мира по баскетболу 3х3 среди команд U-23 против Катара. По итогам соревнований сборная Украины завоевала серебро, а данк Ткаченко возглавил видео хайлайтов чемпионата мира.

В четвертьфинале европейской зоны голосования данк Ткаченко соревнуется с моментом немца Даниэля Тайса на чемпионате Европы 2017 против французов. После первого дня голосования немец опережал нашего баскетболиста.

Голосование продолжается по этой ссылке.

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Все по теме:

Баскетбол, ФИБА, Иван Ткаченко.

Автор:

Телеграф
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