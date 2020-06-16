Один из лидеров чемпионата Украины собрался в составе 8 человек

Пока команда занимается без легионеров.

Прометей в составе восьми баскетболистов начал предсезонный сбор.

В составе занимаются Денис Лукашов, Александр Антипов, Илья Сидоров, Максим Луценко, Сергей Приймак и Александр Беликов, а также игроки на просмотре — Александр Месяц и Сергей Загреба.

К команде вскоре должны присоединиться три легионера: каменский клуб уже переподписал лучшего центрового прошлого сезона Майкла Майерса и ожидает договоренности с двумя другими игроками.

Напомним, что к следующему сезону Прометей готовит новый главный тренер Виталий Черний, который в течение двух предыдущих сезонов возглавлял МБК Николаев.

В прошлом, дебютном для себя сезоне в Суперлиге Прометей занял третье место после досрочного завершения чемпионата из-за пандемии COVID-19.