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Один из лидеров чемпионата Украины собрался в составе 8 человек

Один из лидеров чемпионата Украины собрался в составе 8 человек
10:12 Сегодня Телеграф БК Прометей
Пока команда занимается без легионеров.

Прометей в составе восьми баскетболистов начал предсезонный сбор.

В составе занимаются Денис Лукашов, Александр Антипов, Илья Сидоров, Максим Луценко, Сергей Приймак и Александр Беликов, а также игроки на просмотре — Александр Месяц и Сергей Загреба.

К команде вскоре должны присоединиться три легионера: каменский клуб уже переподписал лучшего центрового прошлого сезона Майкла Майерса и ожидает договоренности с двумя другими игроками.

Напомним, что к следующему сезону Прометей готовит новый главный тренер Виталий Черний, который в течение двух предыдущих сезонов возглавлял МБК Николаев.

Месси, Мбаппе и Неймара показали в образе 1970-х (Фото)

В прошлом, дебютном для себя сезоне в Суперлиге Прометей занял третье место после досрочного завершения чемпионата из-за пандемии COVID-19.

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Все по теме:

Баскетбол, Суперлига, БК Прометей.

Автор:

Телеграф
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