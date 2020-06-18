Скачать
Четверг, 18.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Незабитый пенальти Соля, отмененный гол Вербича - в обзоре полуфинала КУ Минай - Динамо (Видео)
Незабитый пенальти Соля, отмененный гол Вербича - в обзоре полуфинала КУ Минай - Динамо (Видео)
УЕФА принял ряд решений по еврокубкам: финалы ЛЧ, ЛЕ, формат турниров
УЕФА принял ряд решений по еврокубкам: финалы ЛЧ, ЛЕ, формат турниров
Украинка с 13-м размером груди и пара трансгендеров: в Таиланде состоится турнир по ММА
Украинка с 13-м размером груди и пара трансгендеров: в Таиланде состоится турнир по ММА
"Наполи" завоевал Кубок Италии
"Наполи" завоевал Кубок Италии

Появились новые подробности крушения вертолета Коби Брайанта

Появились новые подробности крушения вертолета Коби Брайанта
Обновлено 09:42 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Стали известны новые подробности крушения вертолета Коби Брайанта.

В январе 2020 году легендарный баскетболист Коби Брайант разбился в горах к западу от Лос-Анджелеса в результате крушения частного вертолета.

Информационное агентство Reuters, с ссылкой на еще неопубликованный отчет Национального совета по безопасности на транспорте, сообщает о новых подробностях гибели спортсмена.

По информации источника, пилот вертолета Ара Зобаян мог быть дезориентирован из-за тумана. За считанные минуты до крушения Зобаян заявил диспетчерам, что вертолет набирает высоту, хотя он снижал ее.

Таким образом именно туман вызвать пространственную дезориентацию.

Стоит отметить, что на борту вертолета вместе с Брайантом находилась его дочь Джанна и шесть других пассажиров, которые погибли.

Реалу на заметку: Лунин отбил пенальти в чемпионате Испании (Видео)

Ранее сообщалось, что Церемония введения Брайанта и других легенд в Зал славы будет перенесена

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Коби Брайант.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наполи - Ювентус: онлайн-трансляция финала Кубка Италии-2020 (Видео)
02 Чемпионат Испании: Осасуна разгромно уступила Атлетико
03 "Наполи" завоевал Кубок Италии
04 Реалу на заметку: Лунин отбил пенальти в чемпионате Испании (Видео)
05 Криштиану Роналду впервые проиграл два финала подряд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь