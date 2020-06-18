Появились новые подробности крушения вертолета Коби Брайанта

Стали известны новые подробности крушения вертолета Коби Брайанта.

В январе 2020 году легендарный баскетболист Коби Брайант разбился в горах к западу от Лос-Анджелеса в результате крушения частного вертолета.

Информационное агентство Reuters, с ссылкой на еще неопубликованный отчет Национального совета по безопасности на транспорте, сообщает о новых подробностях гибели спортсмена.

По информации источника, пилот вертолета Ара Зобаян мог быть дезориентирован из-за тумана. За считанные минуты до крушения Зобаян заявил диспетчерам, что вертолет набирает высоту, хотя он снижал ее.

Таким образом именно туман вызвать пространственную дезориентацию.

Стоит отметить, что на борту вертолета вместе с Брайантом находилась его дочь Джанна и шесть других пассажиров, которые погибли.

Ранее сообщалось, что Церемония введения Брайанта и других легенд в Зал славы будет перенесена