Еще один игрок НБА отказался от участия в рестарте

Второй игрок НБА отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020.

Форвард «Портленд Трэйл Блейзерс» Тревор Ариза отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020 в Орландо, сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

По информации источника, Ариза намерен провести время со своим сыном, который проживает с матерью. Тревор в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 32 матчах, набирая 6,0 очка, собирая 4,6 подбора и совершая 1,6 передачи.

Ранее стало известно, что форвард «Вашингтон Уизардс» Давис Бертанс также заявил об отказе участвовать в завершении текущего сезона. «Вашингтон» имеет право подписать игрока на замену Бертансу без необходимости освобождать дополнительное место в заявке.

НБА разрешила игрокам отказаться от участия в рестарте без каких-либо штрафных санкций для них. Решение баскетболистам необходимо принять до 24 июня.