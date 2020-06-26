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Звезда НБА Винс Картер завершил карьеру баскетболиста

Звезда НБА Винс Картер завершил карьеру баскетболиста
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф championat.com
43-летний защитник "Атланты" Винс Картер официально завершил карьеру. Об этом сообщает ESPN.

Картер выступал в НБА с 1998 года и за это время защищал цвета "Торонто Рэпторс", "Нью-Джерси Нетс", "Орландо Мэджик", "Финикс Санз", "Даллас Маверикс", "Мемфис Гриззлиз", "Сакраменто Кингз" и "Атланты Хоукс".

В регулярных чемпионатах он принял участие в 1561 встрече, набирая 16,7 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 3,1 передачи. Картер — восьмикратный участник Матча всех звёзд.

Ещё до старта сезона-2019/2020 было известно, что ветеран лиги проводит свой последний год в качестве игрока. После приостановки регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса появились сомнения, появится ли Картер ещё когда-нибудь на паркете.

Ранее сообщалось, что украинский баскетболист Лень заразился коронавирусом.

 

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Баскетбол, НБА, Винс Картер.

Автор:

Телеграф
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