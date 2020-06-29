В Украину вернулся баскетбол после карантина

В столице Украины состоялись первые профессиональные баскетбольные соревнования после карантина.
На площадках Гидропарке прошли матчи первого тура чемпионата Украины по баскетболу 3х3, сообщает пресс-служба ФБУ.
У женщин чемпионками стала команда Ивано-Франковской области (Анна Рулева, Вероника Космач, Кристина Филевич, Мириам Уро-Ниле).
У мужчин победила опытная команда "Динамо" из Одессы в составе Романа Новикова, Алексея Щепкина, Эрнесто Ткачука и Антона Мусиенко. В финале динамовцы обыграли Red Star Александра Кобца, Дмитрия Липовцев, Юрия Кондракова и Сергея Ярошенко - 21:16.