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Конфликт НБА vs Китай: новый виток событий

Конфликт НБА vs Китай: новый виток событий
Обновлено 14:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
В конфликте НБА с Китаем случился новый поворот.

Сенатор штата Теннесси Марша Блэкберн 30 июня направила письмо комиссару НБА Адаму Сильверу, в котором были заданы многочисленные вопросы об отношениях лиги с Китаем, сообщает Sports Illustrated.

Блэкберн высоко оценила реакцию НБА на пандемию коронавируса, а затем упомянула озабоченность по поводу отношений НБА со «страной, управляемой коммунистическим режимом, которая нарушила права человека, подавила протесты в поддержку демократии и скрывала подробности о вспышке коронавируса».

Письмо Блэкберн возвращает к конфликту между НБА и Китаем, начатому в 2019 году после твита генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори в поддержку протестов в Гонконге. Тогда это вызвало широкую реакцию в лиге среди игроков, владельцев команд, а также Сильвера.

Письмо сенатора заканчивается тремя вопросами, на которые Сильвер должен ответить до 21 июля.

1. Каковы ожидаемые финансовые последствия продолжающегося запрета на трансляцию игр НБА на центральном телевидении Китая (CCTV)?

2. Пожалуйста, опишите структуру отношений НБА с китайским государственным предприятием Alibaba.

3. По сообщениям, НБА продолжает работу учебного центра в Синьцзяне, одной из худших гуманитарных зон в мире. Какие шаги предпринимает НБА, чтобы закрыть это место?

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Китай, Баскетбол, НБА.

Автор:

Телеграф
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