Тернополь пополнил ряды украинской Суперлиги

Федерация баскетбола Украины приняла решение включить БК "Тернополь" в состав участников мужской Суперлиги.

Таким образом, в элитном дивизионе чемпионата Украины будут играть 10 команд, сообщает пресс-служба ФБУ.

10 клубов - наибольшее количество команд в Суперлиге за последние четыре сезона. В чемпионате 2017/2018 и 2018/2019 годов выступали 8 клубов, в прошлом сезоне - 9.

Последним представителем Запада Украины в элитном дивизионе был клуб "Волыньбаскет", который занял 8-е место в регулярном чемпионате-2015/2016.

Состав участников мужской Суперлиги-2020/2021:

"Днепр"

"Киев-Баскет"

"Прометей" (Каменское)

"Химик" (Южный)

"Одесса"

"Черкасские Мавпы"

"Николаев"

"Запорожье"

"Харьковские Соколы"

"Тернополь"

Ранее сообщалось, что Запорожье усилилось литовским тяжелым форвардом.