Тернополь пополнил ряды украинской Суперлиги

Таким образом, в элитном дивизионе чемпионата Украины будут играть 10 команд, сообщает пресс-служба ФБУ.
10 клубов - наибольшее количество команд в Суперлиге за последние четыре сезона. В чемпионате 2017/2018 и 2018/2019 годов выступали 8 клубов, в прошлом сезоне - 9.
Последним представителем Запада Украины в элитном дивизионе был клуб "Волыньбаскет", который занял 8-е место в регулярном чемпионате-2015/2016.
Состав участников мужской Суперлиги-2020/2021:
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