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Лень возобновил тренировочный процесс с Сакраменто

Лень возобновил тренировочный процесс с Сакраменто
13:56 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
Украинский баскетболист решил поучаствовать в рестарте сезона, поэтому возобновил тренировки с командой.

Алексей Лень завершил период самоизоляции и возобновил тренировочный процесс с одноклубниками в кампусе в Орландо.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Лень в конце июня сдал положительный тест на коронавирус. С тех пор украинец поддерживал форму в индивидуальном порядке.

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Для Сакраменто текущий сезон возобновится 1 августа, а первым соперником Кингз в Орландо станет Сан-Антонио.

Сезон 2019-2020 Лень начинал в Атланте, но перед дедлайном на обмены перешел в Сакраменто. С тех пор Алексей отыграл 9 матчей – в среднем за игру в новой команде центровой сборной Украины набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.

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Все по теме:

Баскетбол, БК Сакраменто, Алексей Лэнь.

Автор:

Телеграф
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