В Украине баскетболистам запретили тренироваться до 25 августа

Сегодня, 22 июля, состоялось онлайн-заседание Исполкома Федерации баскетбола Украины, в ходе которого прошло голосования касательно начала тренировочного сезона для профессиональных команд.

Функционеры решили начать тренировочный процесс баскетболистов в Украине не раньше 25 августа 2020 года. Это решение, которое сформировано благодаря опыту других спортивных лиг мира, позволит минимизировать риски инфицирования коронавирусом участников первенства.

Из 17 членов Исполкома за это решение проголосовали 14 человек.

Исполком взял во внимание увеличение общего количества инфицированных COVID-19, а также тенденцию до увеличения числа зараженных за день (800-900 человек), что в разы больше, чем в большинстве стран Европы.

Ранее сообщалось, что украинский центровой Алексей Лень пропустит старт сезона в НБА.