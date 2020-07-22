Скачать
Среда, 22.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Хирн объяснил, как Джошуа и Фьюри пересеклись в Испании
Хирн объяснил, как Джошуа и Фьюри пересеклись в Испании
Экс-игрок Шахтера Илсиньо забил роскошный гол в МЛС (Видео)
Экс-игрок Шахтера Илсиньо забил роскошный гол в МЛС (Видео)
Чемпиона мира по футболу обвинили в сексуальных домогательствах
Чемпиона мира по футболу обвинили в сексуальных домогательствах
Боруссия Д рассчиталась с украинской школой по Ярмоленко
Боруссия Д рассчиталась с украинской школой по Ярмоленко

В Украине баскетболистам запретили тренироваться до 25 августа

В Украине баскетболистам запретили тренироваться до 25 августа
16:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФБУ
Сегодня, 22 июля, состоялось онлайн-заседание Исполкома Федерации баскетбола Украины, в ходе которого прошло голосования касательно начала тренировочного сезона для профессиональных команд.

Функционеры решили начать тренировочный процесс баскетболистов в Украине не раньше 25 августа 2020 года. Это решение, которое сформировано благодаря опыту других спортивных лиг мира, позволит минимизировать риски инфицирования коронавирусом участников первенства.

Из 17 членов Исполкома за это решение проголосовали 14 человек.

Исполком взял во внимание увеличение общего количества инфицированных COVID-19, а также тенденцию до увеличения числа зараженных за день (800-900 человек), что в разы больше, чем в большинстве стран Европы.

Ранее сообщалось, что украинский центровой Алексей Лень пропустит старт сезона в НБА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Суперлига, ФБУ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аталанта обыграла Болонью, установив рекорд (Видео)
02 Бешеные премиальные: названа сумма премиальных Десны за победы над Динамо и Зарей
03 Металлист-1925 лишился главного тренера
04 Сассуоло - Милан: голы Ибрагимовича и победа "россонери" (Видео)
05 Манчестер Сити на выезде разгромил Уотфорд 4:0 (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь