Михайлюк пописал новый контракт с Детройтом

Украинский форвард останется в составе «Пистонз» еще на год.

Клуб НБА «Детройт» планирует продлить контракт с украинским форвардом Святославом Михайлюком. Соглашение будет рассчитано на весь сезон 2020/2021.

У клуба есть опция продления контракт Михайлюка на год на зарплату в 1,6 миллиона долларов, и «Пистонз» собираются ее активировать.

Кроме Михайлюка, «Детройт» собирается продлить контракт с Брюсом Брауном. Как и в случае с Михайлюком, у «Пистонз» есть опция продления контракта еще на год на зарплату в 1,6 миллиона долларов в год.

В середине июля Михайлюк возобновил тренировки с «Детройтом».