Игрок НБА пошел в стрип-клуб, перед этим отпросившись на похороны деда

Уильямс уже признался в нарушение правил.

Баскетболист Клипперс Лу Уильямс посетил стрип-клуб в Атланте в то время, как покинул лагерь команды для посещения похорон своего деда.

Уильямс изначально попытался скрыть информацию о своих перемещениях, но его "выдал" рэпер Джек Харлоу, публиковавший совместное фото.

По информации ESPN, Уильямс уже подтвердил, что он действительно посещал клуб Magic City, но лишь на короткое время и при этом не контактировал со стриптизершами.

В данный момент НБА решает, как наказать игрока, и какой срок он должен провести на карантине.