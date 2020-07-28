Экстремальный «поход» Леброна и выступление украинца в «пузыре»: пять причин следить за рестартом сезона НБА в Орландо.

День, которого так ждали любители лучшей баскетбольной лиги мира все ближе. Спустя почти четыре с половиной месяца после того, как первый игрок НБА — Руди Гобер из «Юты» — заразился коронавирусом, случится долгожданный камбек.

О том, что лига вернется и о деталях окончательного формата рестарта сезона, который разработал офис, стало известно в середине июня.

Проведя дни, недели и даже месяцы в неведении, окутанном всевозможными слухами о судьбе сезона, фанаты НБА наконец получили четкое представление того, какой предстанет лига после экстренного ухода на коронавирусную паузу. Вот основные детали рестарта:

- Матчи будут проходить в так называемом «пузыре», который НБА создала на базе «Диснейуолрда» в Орландо. Все команды поселились в трех гостиницах;

- В рестарте сезона примут участие 22 команды — 13 представителей Запада и 9 представителей Востока;

- Сезон продолжат 16 клубов, занимающих места в зоне плей-офф, а также 6 команд (5 представляют Запад, 1 представляет Восток), которые отстают от проходной зоны менее чем на 6 побед.

- Подготовка к возобновлению сезона проходила в 6 этапов, игроки, тренеры и персонал клубов должны были придерживаться четких предписаний лиги во избежание заражения участников рестарта сезона;

- Игроки НБА, которые не захотели участвовать в рестарте сезона, должны были проинформировать об этом клубы до 24 июня. За каждый пропущенный матч баскетболисты лишатся части зарплаты;

- Лига не прервет рестарт чемпионата, если у кого-то обнаружат коронавирус. НБА изолирует этого человека и продолжит следить за окружающими его игроками, тренерами и персоналом;

- Команды сыграют по 8 матчей регулярного чемпионата, чтобы определить участников плей-офф и мини-турнир за восьмое место, если возникнет необходимость;

- Сезон 2019/20 после рестарта будет проходить 74 дня — с 30 июля по 13 октября.

Да, мы потеряем переполненные 20-тысячные арены и окажемся в абсолютно новом, непривычном мире НБА. Но эта лига не была бы особенной, если бы даже в самые сложные времена не дарила бесконечное количество интриг и сюжетов.

Как ни крути, этот сезон уникален — такого в истории НБА еще не было и, хотелось бы верить, больше не случится. Тем не менее, чемпионат станет по-настоящему особенным и будет, как минимум, увлекательно следить за тем, как лучшие баскетболисты мира справятся с поставленными вызовами и задачами, оказавшись в неизведанных реалиях «пузыря».

После нескольких лет доминирования великолепных «Уорриорз», логическим продолжением сезону, принесшему чемпионство «Торонто», стала плотная и интригующая борьба в чемпионате 2019/20.