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Химик подписал звездного американца из NBA

Химик подписал звездного американца из NBA
11:00 Сегодня Телеграф sport.ua
Мэртэвиус МакНайт значительно усилит состав Химика из города Южный.

Первым легионером «Химика» в межсезонье стал американский атакующий защитник Мэртэвиус МакНайт (рост 1.93 м, вес 86 кг), сообщает Sportando.

В прошлом сезоне 23-летний МакНайт дебютировал в Европе после окончания университета Арканзас-Пайн Блафф и неудачной попытки пробиться в Лигу развития НБА.

В составе боснийской «Слободы» он набирал по 8.8. очка, совершал по 3.4 подбора и отдавал по 2.2 передачи за 24 минуты в среднем за игру с реализацией трехочковых 31% во втором дивизионе Адриатической лиги и записывал в актив по 10.8 очка, 2.4 подбора и 3.4 передачи за 27 минут с реализацией трёхочковых 40% в чемпионате Боснии.

Ранее «Химик »усилился форвардом Андреем Мироненко, продлил контракт с атакующим защитником Кириллом Марченко, а также расстался с Артемом Ковалевым и Эйверилом Угбой.

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Мэртэвиус МакНайт.

Автор:

Телеграф
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