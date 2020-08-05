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Харьковские Соколы подписали украинского центрового

Харьковские Соколы подписали украинского центрового
15:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена
Владимир Шевченко перешел из БК Одессы в состав Харьковских Соколов.

Клуб украинский Суперлиги Харьковские Соколы усилился украинским форвардом Владимиром Шевченко.

Большую часть профессиональной карьеры Шевченко провел в составе БК Днепр, воспитанником которого и является. Также выступал за Запорожье и литовский Невежис.

В предыдущем сезоне Суперлиги форвард провел 23 матча, в среднем за Запорожье за игру набирая 10,6 очков и совершая 5 подборов.

Ранее харьковчане усилились форвардами Ильей Немцом и Александром Мисяцем, а также центровым ЛаРоном Денди и защитником Деджуаном Графом.

В прошлом сезоне Соколы заняли последнее место в Суперлиге, выиграв всего четыре раза в 26 матчах чемпионата.

Старт нового сезона Суперлиги запланирован на 10-11 октября. Неделей ранее состоится Финал четырех Кубка Украины, где сыграют Днепр, Киев-Баскет, Химик и Одесса.

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Владимир Шевченко.

Автор:

Телеграф
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