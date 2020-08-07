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Сакраменто Леня победил Нью-Орлеан в НБА (Видео)

Сакраменто Леня победил Нью-Орлеан в НБА (Видео)
Обновлено 12:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Украинец Алексей Лень принес своей команде восемь очков.

Украинский баскетболист, центровой Сакраменто Кингз Алексей Лень помог своей команде одержать первую победу в Орландо после возобновления сезона в НБА. Под натиском Королей пали Нью-Орлеан Пеликанс 140:125.

Украинец провел на паркете 15 минут и сумел отличиться восемью очками, сделать шесть подборов и один перехват. Кроме того, на счету украинского гиганта два фола и три потери.

Этот матч стал для Леня, который переболел коронавирусом, вторым после возобновления игр в Орландо. 

Эффектный данк Леня: 

Видеообзор матча Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Пеликанс:

Ранее сообщалось, что южненский Химик подписал звездного американца.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Сакраменто, БК Нью-Орлеан, Алексей Лэнь.

Автор:

Телеграф
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