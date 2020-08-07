Сакраменто Леня победил Нью-Орлеан в НБА (Видео)

Украинец Алексей Лень принес своей команде восемь очков.

Украинский баскетболист, центровой Сакраменто Кингз Алексей Лень помог своей команде одержать первую победу в Орландо после возобновления сезона в НБА. Под натиском Королей пали Нью-Орлеан Пеликанс 140:125.

Украинец провел на паркете 15 минут и сумел отличиться восемью очками, сделать шесть подборов и один перехват. Кроме того, на счету украинского гиганта два фола и три потери.

Этот матч стал для Леня, который переболел коронавирусом, вторым после возобновления игр в Орландо.

Эффектный данк Леня:

F X finds E N pic.twitter.com/GRhGQlI2LA — Sacramento Kings (@SacramentoKings) August 6, 2020

Видеообзор матча Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Пеликанс:

Ранее сообщалось, что южненский Химик подписал звездного американца.