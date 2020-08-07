Сакраменто Леня победил Нью-Орлеан в НБА (Видео)

Украинский баскетболист, центровой Сакраменто Кингз Алексей Лень помог своей команде одержать первую победу в Орландо после возобновления сезона в НБА. Под натиском Королей пали Нью-Орлеан Пеликанс 140:125.
Украинец провел на паркете 15 минут и сумел отличиться восемью очками, сделать шесть подборов и один перехват. Кроме того, на счету украинского гиганта два фола и три потери.
Этот матч стал для Леня, который переболел коронавирусом, вторым после возобновления игр в Орландо.
Эффектный данк Леня:
F X finds E N pic.twitter.com/GRhGQlI2LA
— Sacramento Kings (@SacramentoKings) August 6, 2020
Видеообзор матча Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Пеликанс:
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