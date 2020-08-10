Сакраменто Леня выбыло из борьбы за плей-офф НБА (Видео)

Алексей Лень вышел в стартовой пятерке Кингз на матч с Хьюстоном, однако его команда потерпела поражение.

В ночь на 10-е августа (время киевское), состоялось несколько матчей регулярного сезона НБА, в частности Сакраменто украинца Алексея Леня уступило Хьюстону и лишилось теоретических шансов на попадание в плей-офф. Лень провел на паркете 15 минут и за это время сумел набрать 4 очка и сделать три подбора.

Кроме Хьюстона из борьбы за плей-офф вылетели Нью-Орлеан Пеликанс и Вашингтон Уизардс.

Результаты и видеообзоры матчей НБА 9 августа:

"Сакраменто" - "Хьюстон" - 112:129 (36:23, 20:38, 15:32, 41:36)

"Оклахома-Сити" - "Вашингтон" - 121:103 (32:23, 32:25, 26:27, 31:28)

"Торонто" - "Мемфис" - 108:99 (20:25, 40:29, 28:17, 20:28)

"Новый Орлеан" - "Сан-Антонио" - 113:122 (19:27, 26:35, 32:19, 36:41)

"Бостон" - "Орландо" - 122:119 OT (28:29, 27:22, 32:35, 25:26, 10:7)

"Портленд" - "Филадельфия" - 124:121 (33:19, 34:39, 24:34, 33:29)

"Клипперс" - "Бруклин" - 120:129 (24:45, 39:29, 31:24, 26:31)

Ранее Лень набрал 11 подборов в матче Нетс, однако Кингз все-равно уступили.