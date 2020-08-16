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НБА: определились все пары плей-офф

НБА: определились все пары плей-офф
Обновлено 11:56 Сегодня Телеграф Укринформ
«Лейкерс» стартует против «Портленда», «Милуоки» - против «Орландо».

Стали известны все пары первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Регулярный сезон в Восточной конференции выиграли баскетболисты «Милуоки Бакс», на Западе первыми финишировали «Лос-Анджелес Лейкерс».

Западная конференция

«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Портленд Трэйл Блэйзерс»

«Лос-Анджелес Клипперс» - «Даллас Маверикс»

«Хьюстон Рокетс» - «Оклахома-Сити Тандер»

«Денвер Наггетс» - «Юта Джаз»

Восточная конференция

«Филадельфия 76ерс» - «Бостон Селтикс»

«Майами Хит» - «Индиана Пэйсерс»

«Бруклин Нетс» - «Торонто Рэпторс»

«Милуоки Бакс» - «Орландо Мэджик».

Плей-офф НБА стартует уже завтра вечером. В 20:30 по киевскому времени свой матч начнут «Денвер Наггетс» и «Юта Джаз». Старт финальной серии запланирован на 30 сентября.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Спорт.

Автор:

Телеграф
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