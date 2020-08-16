НБА: определились все пары плей-офф

Стали известны все пары первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Регулярный сезон в Восточной конференции выиграли баскетболисты «Милуоки Бакс», на Западе первыми финишировали «Лос-Анджелес Лейкерс».
Западная конференция
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Портленд Трэйл Блэйзерс»
«Лос-Анджелес Клипперс» - «Даллас Маверикс»
«Хьюстон Рокетс» - «Оклахома-Сити Тандер»
«Денвер Наггетс» - «Юта Джаз»
Восточная конференция
«Филадельфия 76ерс» - «Бостон Селтикс»
«Майами Хит» - «Индиана Пэйсерс»
«Бруклин Нетс» - «Торонто Рэпторс»
«Милуоки Бакс» - «Орландо Мэджик».
Плей-офф НБА стартует уже завтра вечером. В 20:30 по киевскому времени свой матч начнут «Денвер Наггетс» и «Юта Джаз». Старт финальной серии запланирован на 30 сентября.