Чемпионат Европы по баскетболу 3х3 отменен

ФИБА отменила чемпионат Европы по баскетболу 3х3.

Учитывая негативную динамику распространения коронавируса, ФИБА отменила проведение чемпионата Европы по баскетболу 3х3 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

Соревнования должны были состояться 24-26 сентября в бельгийском городе Антверпен. К участию в них готовились мужская и женская национальные сборные Украины.

На чемпионате Европы прошлого года украинские сборные финишировали восьмыми. Обе наши национальные команды имеют в активе бронзовые комплекты медалей за выступления на предыдущих чемпионатах Европы 3х3.

Как сообщалось, ранее ФИБА также отменила молодежные чемпионаты мира по баскетболу 3х3 в Китае (U23) и Венгрии (U18), а также продлила срок заморозки рейтинга в баскетболе 3х3.