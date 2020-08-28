Ушел из жизни член Зала славы баскетбола

Умер легендарный член Зала славы баскетбола Люте Олсон.

Член Зала славы Люте Олсон умер в 85 лет, сообщил баскетбольный аналитик и репортер Джефф Гудман на своей странице в «Твиттере».

В последнее время Олсон испытывал проблемы со здоровьем и находился в госпитале. В 2019 году легендарный тренер перенёс инсульт.

Олсон — один из самых известных тренеров в студенческом баскетболе, он был включен в Зал баскетбольной славы в 2002 году, а также в Национальный Зал славы NCAA в 2006 году. Олсон руководил командой «Аризона Уайдкэтс» 25 лет. В 1997 году Олсон помог «Аризоне» впервые в истории стать чемпионом NCAA.

Под руководством Олсона в разное время играли такие известные баскетболисты, как Стив Керр, Гилберт Аренас, Майк Бибби, Джейсон Терри, Дэймон Стадемайр, Ричард Джефферсон, Люк Уолтон и Андре Игуодала.