Названо место Финала восьми баскетбольной Лиги чемпионов

Решающие матчи турнира состоятся с 30 сентября по 4 октября.

ФИБА объявила место проведения Финала восьми Лиги чемпионов сезона 2019/20. Турнир будет доигран в Афинах с 30 сентября по 4 октября.

В Финал восьми уже вышли: АЕК (Греция), Сарагоса (Испания), Нимбурк (Чехия), Хапоэль (Иерусалим, Израиль), Бургос (Испания) и Тюрк Телеком (Турция).

Еще две серии 1/8 финала Дижон (Франция) — Нижний Новгород (Россия) и Тенерифе (Испания) — Остенде (Бельгия) не были доиграны из-за пандемии коронавируса. Эти матчи пройдут 16 сентября.

Решение о возможности присутствия зрителей на матчах Финала восьми будет принято позже.

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 30 сентября и 1 октября. Полуфинальные поединки состоятся 2 октября, а матч за третье место и финал запланирован на 4 октября.

Напомним, что в квалификации Лиги чемпионов выступал Киев-Баскет. В финале отбора украинский клуб уступил Бургосу (83:86, 62:96).