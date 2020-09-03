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НБА: определились все полуфинальные пары

НБА: определились все полуфинальные пары
Обновлено 12:39 Сегодня Телеграф
Стали известны все полуфинальные пары конференций НБА.

Определились все полуфинальные пары конференций североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Последним участником третьего раунда плей-офф стал "Хьюстон Рокетс".

Команда из штата Техас одержала победу над клубом "Оклахома-Сити Тандер" в седьмом матче противостояния - 104:102 (29:30, 32:29, 24:21, 19:22). Счет в серии - 4:3.

1/2 финала Западной конференции:

"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Хьюстон Рокетс"

"Денвер Наггетс" - "Лос-Анджелес Клипперс".

1/2 финала Восточной конференции:

"Милуоки Бакс" - "Майами Хит"

"Бостон Селтикс" - "Торонто Рэпторс".

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Баскетбол, НБА, Спорт.

Автор:

Телеграф
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