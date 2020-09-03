НБА: определились все полуфинальные пары

Определились все полуфинальные пары конференций североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Последним участником третьего раунда плей-офф стал "Хьюстон Рокетс".
Команда из штата Техас одержала победу над клубом "Оклахома-Сити Тандер" в седьмом матче противостояния - 104:102 (29:30, 32:29, 24:21, 19:22). Счет в серии - 4:3.
1/2 финала Западной конференции:
"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Хьюстон Рокетс"
"Денвер Наггетс" - "Лос-Анджелес Клипперс".
1/2 финала Восточной конференции:
"Милуоки Бакс" - "Майами Хит"
"Бостон Селтикс" - "Торонто Рэпторс".