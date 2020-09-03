Капитан сборной Украины после Японии переходит в Днепр

Вячеслав не играл в чемпионате Украины с 2012 года.

Капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов подписал контракт с Днепром, о чем сообщил его агент Мишко Ражнатович.

Центровой не играл в чемпионате Украины с 2012 года, когда уехал выступать в НБА (Детройт Пистонз, Финикс Санз), после чего успел поиграть в Испании, России и Турции.

Прошлый сезон Кравцов отыграл за японский Неофиникс, в среднем набирая 13,8 очка и совершая 7,5 подбора за матч.

Вячеслав — первый летний новичок днепрян, которые готовятся к квалификации Лиги чемпионов и уже провели первый предсезонный матч в Турции.

22 сентября Днепр стартует на евроарене. В Украине баскетбольный сезон начнется 3-4 октября с матчей Финала четырех Кубка Украины.