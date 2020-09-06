НБА: Торонто и Денвер сравняли счет в серии (Видео)

В ночь на 6 сентября (время киевское) состоялись два матча плей-офф НБА.

В полуфинале Восточной конференции Торонто обыграл Бостон и сравнял счет в серии. Самым результативным игроком встреч стал баскетболист Селтикс Джейсон Тейтум, набравший 24 очка и 10 подборов. У Рэпторс также дабл-даблом отметился Паскаль Сиакам (23 очка, 11 подборов).

Бостон - Торонто 93:100 (27:31, 22:18, 24:32, 20:19) (счет в серии - 2:2)

В полуфинале Западной конференции Денвер переиграл Лос-Анджелес Клипперс и сравнял счет в серии. Лучшим в составе Наггетс стал Джамал Маррей, набравший 27 очков и сделавший 3 подбора. В составе Клипперс блистал Пол Джордж, оформивший 22 очка и сделавший 8 подборов.

Клипперс - Денвер 101:110 (25:44, 31:28, 21:17, 24:21) (счет в серии - 1:1)

Следующий матчи команд пройдут ночью 8 сентября (время киевское).

Ранее Майами Хит не оставил шансов Милуоки Бакс.