"С этим не шутят": Михайлюк вернулся в Украину и удивился легкому карантину

Святослав Михайлюк рассказал, как проходит карантин в США.

Атакующий защитник Детройта Святослав Михайлюк поделился впечатлениями от карантина в Украине, связанного с пандемией коронавируса. Игрок прибыл из США и отметил разницу между странами в отношении к мерам безопасности.

"Когда карантин только начался, никого на улицах не было. Все сидели дома. Так было около трех недель - месяца. Далее начались ослабления. Я уже через месяц начал тренироваться на улице, а через несколько месяцев, когда нам разрешили работать в залах, я восстановил полноценную работу. Сейчас много ограничений снято, но в заведения и рестораны не пускают без масок, люди ходят в масках, стараются придерживаться всех норм", - сказал игрок.

Украинец считает, что в нашей стране люди недостаточно серьезно относятся к карантину.

"Да, я увидел разницу, когда приехал. Прошелся по улице, подумал, что люди не очень знают о карантине. Культурного шока не было, но побыв несколько дней здесь, видно, что люди не очень серьезно относятся к этому. Впрочем я считаю, что нужно придерживаться всех норм. Потому что это серьезная ситуация, с этим не шутят", - сказал Михайлюк в интервью официальному сайту клуба Черкасские Мавпы.