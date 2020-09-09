Фантастические рекорды удалось установить Леброну Джеймсу

ЛеБрон вышел на первое место в истории НБА по победам в плей-офф.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 36 очков, 7 подборов, 5 передач, 4 блок-шота в третьем матче серии полуфинала Западной конференции НБА с «Хьюстон Рокетс» (112:102).

Леброн добыл 162-ю победу за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на первое место в истории по этому показателю. Ранее Джеймс делил лидерство с Дереком Фишером (161 победа). Джеймс также опережает таких легенд НБА, как Тим Данкан (157 побед), Роберт Орри (155), Карим Абдул-Джаббар (154), Тони Паркер (137), Скотти Пиппен (136), Ману Джинобили (135), Коби Брайант (135) и Шакил О'Нил (129). Из действующих игроков НБА только Леброн осилил отметку 100 побед в постсезоне. Леброн выиграл 65,6% матчей в плей-офф. Это самый высокий показатель в истории НБА среди 10 игроков, сыгравших не менее 200 встреч в постсезоне.

«Лейкерс» вышли вперёд в серии плей-офф с «Хьюстоном» — 2-1.