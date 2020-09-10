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Черкасские Мавпы вернули самого результативного игрока в истории

Черкасские Мавпы вернули самого результативного игрока в истории
Обновлено 12:32 Сегодня Телеграф Черкасские Мавпы
Кобец - самый результативный игрок Мавп в истории.

Черкасские Мавпы подписали контракт с защитником Александром Кобцом. Соглашение рассчитано на один сезон.

Кобец выступал в составе Мавп в 2012-18 годах, а также во второй половине сезона 2019/20, и за это время стал самым результативным игроком в истории клуба (1880 очков).

В Черкассы защитник сборной Украины вернулся в начале 2020 года, но успел сыграть лишь в двух матчах до досрочного завершения сезона в марте.

В 2018 году Кобец вместе с Мавпами стал чемпионом Украины.

Перед стартом нового сезона команда Максима Михельсона усилилась американскими защитниками Лаки Джонсом и Кэмероном Джонсом, а также форвардом Антоном Дзюбой.

Старт нового чемпионата Украины запланирован на 10-11 октября.

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Все по теме:

Баскетбол, БК Черкасские мавпы, Александр Кобець.

Автор:

Телеграф
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