Черкасские Мавпы вернули самого результативного игрока в истории

Кобец - самый результативный игрок Мавп в истории.

Черкасские Мавпы подписали контракт с защитником Александром Кобцом. Соглашение рассчитано на один сезон.

Кобец выступал в составе Мавп в 2012-18 годах, а также во второй половине сезона 2019/20, и за это время стал самым результативным игроком в истории клуба (1880 очков).

В Черкассы защитник сборной Украины вернулся в начале 2020 года, но успел сыграть лишь в двух матчах до досрочного завершения сезона в марте.

В 2018 году Кобец вместе с Мавпами стал чемпионом Украины.

Перед стартом нового сезона команда Максима Михельсона усилилась американскими защитниками Лаки Джонсом и Кэмероном Джонсом, а также форвардом Антоном Дзюбой.

Старт нового чемпионата Украины запланирован на 10-11 октября.