Умер бывший тренер сборной Украины

Ушел из жизни украинский тренер по баскетболу Виктор Гуревич.

На 86-м году ушел из жизни мастер спорта, чемпион Украины и Спартакиады Украины, призер всесоюзного чемпионата, Заслуженный тренер Украины Виктор Абрамович Гуревич. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

За годы игровой карьеры Виктор Гуревич выступал за киевские команды СКА и СКИФ, днепровскую Сталь, сборную Украины.

Позже после завершения игровой карьеры Виктор Гуревич вернулся в Киев, где тренировал Строитель и приобщался к тренировке сборной Украины.

Неоднократно входил в списки лучших тренеров Украины. Как один из самых опытных отечественных специалистов работал в ФБУ.