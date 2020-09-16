Дэвис назвал Ломаченко "ветераном" перед боем с Лопесом

Боксер считает, что молодость может победить.

Боксер Джервонта Дэвис, который ранее заявил о готовности драться с Василием Ломаченко, считает, что украинцу будет тяжело в бою за 4 пояса легкого веса против Тео Лопеса.

«Тео молод и достаточно техничен, а также у него мощный удар. А Ломаченко просто ветеран. Вопрос в том, воспользуется ли Лопес своим шансом. Ему нужно не обращать внимания на статус соперника и выйти в ринг уверенным в себе».

«А если он начнет сомневаться и будет дрожать, то я отдаю победу Ломе. В ином случае у Василия будут большие проблемы», - считает Дэвис.

Поединок состоится 17-го октября.