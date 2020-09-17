Финал восьми: определились участники Лиги чемпионов

В баскетбольной Лиге чемпионов ФИБА определились все участники "Финала восьми".
Как сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины (ФБУ), накануне состоялись заключительные матчи 1/8 финала.
Французский "Дижон" победил российский "Нижний Новгород" (75:67), выиграв серию - 2:1, а испанский "Тенерифе" обыграл бельгийский "Остенде" (62:54), победа в серии - 2:1.
В четвертьфинале "Финала восьми" встретятся "Тюрк Телеком" (Турция) - "Дижон" (Франция), "Хапоэль" (Иерусалим, Израиль) - "Бургос" (Испания), "Нимбурк" (Чехия) - АЕК (Греция) , "Сарагоса" (Испания) - "Тенерифе" (Испания).
Поединки "Финала восьми" Лиги чемпионов должны состояться 30 сентября - 4 октября в Афинах.
Напомним, 22-24 сентября в квалификации нового сезона Лиги чемпионов предстоит сыграть баскетболисты "Днепра".