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Финал восьми: определились участники Лиги чемпионов

Финал восьми: определились участники Лиги чемпионов
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф Укринформ
Определились финалисты Лиги чемпионов ФИБА.

В баскетбольной Лиге чемпионов ФИБА определились все участники "Финала восьми".

Как сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины (ФБУ), накануне состоялись заключительные матчи 1/8 финала.

Французский "Дижон" победил российский "Нижний Новгород" (75:67), выиграв серию - 2:1, а испанский "Тенерифе" обыграл бельгийский "Остенде" (62:54), победа в серии - 2:1.

В четвертьфинале "Финала восьми" встретятся "Тюрк Телеком" (Турция) - "Дижон" (Франция), "Хапоэль" (Иерусалим, Израиль) - "Бургос" (Испания), "Нимбурк" (Чехия) - АЕК (Греция) , "Сарагоса" (Испания) - "Тенерифе" (Испания).

Поединки "Финала восьми" Лиги чемпионов должны состояться 30 сентября - 4 октября в Афинах.

Напомним, 22-24 сентября в квалификации нового сезона Лиги чемпионов предстоит сыграть баскетболисты "Днепра".

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Баскетбол, ФИБА.

Автор:

Телеграф
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