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Экс-игрок российского клуба жестоко избил девушку: инцидент попал на видео

Экс-игрок российского клуба жестоко избил девушку: инцидент попал на видео
12:26 Сегодня Телеграф Фото: Instagram krisdreamz

Известный американский баскетболист Дариус Моррис жестоко избил девушку Кристен Эванджелин, а инцидент попал на видео. Подруга пострадавшей поделилась записью в Instagram.

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Кроме того, подруга Кристен показала лицо потерпевшей после побоев, а также поделилась записью происшествия, которое попало на скрытую камеру.

 
 
 
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Публикация от I DOES DIS! (@duttygyal_)

Баскетболист, который в прошлом сезоне защищал цвета российского "Енисея" пока отреагировал только блокировкой комментариев на своей страничке в Instagram. Примечательно, что Моррис уже обвинялся в домашнем насилии, однако тогда девушка отказалась от показаний. 

Моррис успел поиграть за множество клубов, в частности, баскетболист успел засветиться даже в НБА, где выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс", "Филадельфию Севенти Сиксерс" и "Мемфис Гриззлис". В общей сложности Дариус провел 4 сезона в НБА, набирая в среднем 3,3 очка за игру. 

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 285

Все по теме:

Баскетбол, Домашнее насилие, Дариус Моррис.
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