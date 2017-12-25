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Молодежная сборная Украины завоевала пять медалей
05:23 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости спорта: Украинская сборная завоевала пять медалей на международном турнире среди молодежи.

Закончились финальные поединки международного турнира среди молодежи класса “А” памяти А.Агаларова, который проходил на днях в городе Баку (Азербайджан), информирует УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

Наша молодежная сборная заняла третье общекомандное место и привезла целую сокровищницу медалей.

Обладателями наград стали:

“Золото” — весовая категория до 75 кг — Енакий Евгений, до 81 кг — Стальченко Виталий;

“Серебро” — до 64 кг — Молодан Максим;

“Бронза” — до 52 кг Галиничев Максим, Клим Вадим.

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Напомним, что на турнире в Молдове, который проходил в декабре, украинские боксеры также не остались без наград.

 

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Новости спорта, Баку, Бокс, Спорт, Украинская сборная.
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