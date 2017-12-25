Стал известен следующий соперник известного украинского боксера

Стал известен следуюзщий противник обязательного претендента на пояса WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян.

Как сообщает BoxingNews24, им станет экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Брайан Вилория. Отметим, что Далакян занимает вторую строчку в рейтинге WBA, а Вилория – 3-ю.

Главным событием вечера бокса станет поединок между чемпионом WBC во втором наилегчайшем весе Срисакетом Сор Рунгвисаи и обязательным претендентом Хуаном Франсиско Эстрадой.