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Российский спарринг-партнер Усика прибыл в тренировочный лагерь украинца
06:29 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик продолжает готовится к полуфинальному поединку WBSS с Майрисом Бриедисом.
Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (13-0, 11 КО) 27 января проведет бой с обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом (23-0, 18 КО).
К данному поединку нашему боксеру будет помогать готовится Алексей Папин. Россиянин уже прибыл в Киев, где проведет две недели.
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Напомним, что бой 1/2 финала Всемирной боксерской суперсерии Усик – Бриедис состоится 27 января в городе Рига (Латвия).
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