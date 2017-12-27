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Российский спарринг-партнер Усика прибыл в тренировочный лагерь украинца

Александр Усик
06:29 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик продолжает готовится к полуфинальному поединку WBSS с Майрисом Бриедисом.

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (13-0, 11 КО) 27 января проведет бой с обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом (23-0, 18 КО).

К данному поединку нашему боксеру будет помогать готовится Алексей Папин. Россиянин уже прибыл в Киев, где проведет две недели.

Главные спортивные победы Украины 2017 года

 

Публикация от VSENABOX (@vsenabox)

 

Опубликован список самых желаемых боксерских поединков 2018 года

Напомним, что бой 1/2 финала Всемирной боксерской суперсерии Усик – Бриедис состоится 27 января в городе Рига (Латвия).

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Новости спорта, WBC, WBO, Александр Усик, Алексей Папин, Бокс, Майрис Бриедис, Новости бокса, Рига.
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