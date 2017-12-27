Российский спарринг-партнер Усика прибыл в тренировочный лагерь украинца

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (13-0, 11 КО) 27 января проведет бой с обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом (23-0, 18 КО).

К данному поединку нашему боксеру будет помогать готовится Алексей Папин. Россиянин уже прибыл в Киев, где проведет две недели.

Публикация от VSENABOX (@vsenabox) Дек 26, 2017 at 12:35 PST

Напомним, что бой 1/2 финала Всемирной боксерской суперсерии Усик – Бриедис состоится 27 января в городе Рига (Латвия).