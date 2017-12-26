Президент WBC назвал идеальное место для второго боя Головкин - Альварес

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман считает, что идеальным местом для проведения матча-реванша между Саулем Альваресом и чемпионом мира по версиям IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадием Головкиным была бы столица Мексики. На данный момент команды боксёров ведут переговоры о повторном поединке, который может быть проведён в мае 2018 года. Первая встреча Головкина с Альваресом состоялась в сентябре и завершилась ничьей.

"Я думаю. Что бой в Мехико-сити был бы идеальным сценарием", — заявил Сулейман, слова которого приводит BoxingScene.