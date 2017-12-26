Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко поздравил Ломаченко со званием лучшего боксера 2017 года Порошенко поздравил Ломаченко со званием лучшего боксера 2017 года
Новости: Определен лучший нападающий 2017 года Определен лучший нападающий 2017 года
Новости: UFC 219: расписание боев 30 декабря 2017 UFC 219: расписание боев 30 декабря 2017
Новости: Главные спортивные победы Украины 2017 года Главные спортивные победы Украины 2017 года

Президент WBC назвал идеальное место для второго боя Головкин - Альварес

Маурисио Сулейман
18:47 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Маурисио Сулейман считает, что второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом необходимо провести в Мексике.

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман считает, что идеальным местом для проведения матча-реванша между Саулем Альваресом и чемпионом мира по версиям IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадием Головкиным была бы столица Мексики. На данный момент команды боксёров ведут переговоры о повторном поединке, который может быть проведён в мае 2018 года. Первая встреча Головкина с Альваресом состоялась в сентябре и завершилась ничьей.

Ломаченко попросил фанатов выбрать следующего соперника

Опубликован список самых желаемых боксерских поединков 2018 года
Опубликован список самых желаемых боксерских поединков 2018 годаЧитать полностью

"Я думаю. Что бой в Мехико-сити был бы идеальным сценарием", — заявил Сулейман, слова которого приводит BoxingScene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, WBC, Бокс, Маурисио Сулейман, Новости бокса, Сауль Альварес.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Федерер выпустил благотворительный календарь на 2018 год

Федерер выпустил благотворительный календарь на 2018 год
Лидер женского биатлона Кузьмина - сестра Шипулина, которая представляет Словакию

Лидер женского биатлона Кузьмина - сестра Шипулина, которая представляет Словакию
Christmas coming: как встречают Рождество звезды мирового футбола (Фото)

Christmas coming: как встречают Рождество звезды мирового футбола (Фото)
Тайсон стал блондином

Тайсон стал блондином
Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток

Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Фьюри: Никто не будет диктовать мне условия Бой Кличко - Джошуа претендует на звание поединка года по версии "The Ring" Хаммер признался, что хочет увидеть победу Поветкина в бою с Джошуа или Паркером

Последние новости

Госкино даст деньги на романтическую комедию Зеленского Назван лучший французский футболист 2017 года Обвал горы в Австрии отрезал от мира жителей поселка
Сегодня читают в спорте
01 Сборная России хотела заполучить футболиста сборной Украины
02 Инна Ярмоленко поразила фанатов откровенным фото с отдыха
03 Павелко: Палкин будет наказан
04 Бокс. Джошуа сбит с толку самоуверенностью Паркера
05 Девушку Роналду раскритиковали за тапочки на Рождество
Новости сегодня
20:07 Вратарь Бойко показал "настоящую любовь" (Видео)
20:01 Веселое настроение: папа делает смешные фото с маленькой дочерью
20:01 Ученые доказали, что люди с лишним весом чувствуют себя счастливее, чем худые
20:00 Потрясающие снимки, сделанные без капли фотошопа (Фото)
19:57 Эксперт: Ломаченко должен сразиться с Берчельтом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону Донбасс и КНДР Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону Донбасс и КНДР
Новости: Назначена новая дата суда по иску Саакашвили Назначена новая дата суда по иску Саакашвили
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.12 - 24.12) Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.12 - 24.12)
Новости: Календарь 2018: праздники и выходные дни в Украине Календарь 2018: праздники и выходные дни в Украине
Добавить комментарий
0