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Бокс. Джошуа сбит с толку самоуверенностью Паркера

Энтони Джошуа
18:01 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Энтони Джошуа признался, что сбит с толку уверенностью чемпиона WBO Джозефа Паркера.

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа признался, что сбит с толку уверенностью чемпиона WBO Джозефа Паркера в своей победе в их потенциальном бою. Британец склоняется к мысли, что своей бравадой и громкими заявлениями Паркер пытается психологически надавить на него. На данный момент команды этих боксёров ведут переговоры об организации объединительного боя.

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"Я знаю, что с точки зрения бойцовских навыков могу победить его. Но Паркер пытается ментально давить на меня. То, что он говорит, и то, как он действует, не соответствуют его характеру.

Так что мне нужно произвести переоценку его поведения. Я не понимаю, откуда у него такая уверенность в себе. Я просто этого не понимаю. Но мне придётся произвести переоценку, потому что он не доставит мне проблем физически, он пытается меня достать психологически. Я должен держать себя в руках и не ввязываться в трэш-токинг", — цитирует BoxingScene.

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Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Джошуа, Новости бокса.
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