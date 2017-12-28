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Украинский боксер Хитров поделился планами на будущее

Евгений Хитров
07:14 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинец Евгений Хитров ответил в социальной сети на вопросы своих поклонников.

Украинский боксер среднего веса Евгений Хитров (16-1, 13 КО) во время Instagram-трансляции ответил на вопросы подписчиков, в частности о том, когда проведет следующий бой.

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"Не знаю, когда будет следующий бой. Наверное, в марте или апреле, как я уже говорил. Во время рождественских праздников не тренируюсь, отдыхаю. Я каждый год боксировал, но в этот раз решил провести время в кругу семьи", – рассказал спортсмен.

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Напомним, свой последний поединок Хитров провел в начале декабря, нокаутировал доминиканца Джонатана Батисту.

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