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Папин: Усик - высококлассный боксер

Алексей Папин
07:30 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Россиянин уверен, что приобретет много опыта от спаррингов с украинцем.

Российский боксер Алексей Папин, ранее прибывший в тренировочный лагерьАлександра Усика, поделился со спортивным изданием vsenabox.ru первыми впечатлениями от спаррингов с украинцем.

– Алексей вы приехали к Александру на спарринги, первые впечатления? Как встретили? Гуляли по городу? 
– Самые положительные впечатления. Встретили отлично, здесь все люди очень гостеприимны, так и команда Александра Усика оказалась очень гостеприимной и доброжелательной. Очень приятно. По городу, да, удалось чуть-чуть погулять, но днем мы тренируемся. Мы с Андреем Ивичуком, моим тренером, приехали сюда не просто на спарринги, не то чтобы потренировались три раза в неделю и все. Мы тренируемся по нашему графику, как я и тренировался в Москве – два раза в день у нас тренировки. Перед спаррингом, вот сегодня с утра у меня будет тренировка, вечером – спарринг. Поэтому особо не удается погулять. Но вечером нас ребята здесь, кто местные с Киева забирают, вывозят в город, показывают достопримечательности. Съездили вчера поужинать. Все классно, мне очень нравится.

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– Уже удалось поспаринговать с Александром?
– Да, удалось уже поспаринговать. Мне очень понравилось, Александр – высококлассный боксер, у которого есть чему поучиться. Я думаю, что от этих спаррингов я только приобрету для себя что-то новое и положительное. 

– Где планируете встретить Новый Год, на базе?
– Новый Год, да, я думаю. Мы планируем на базе, потому что первого января у нас по плану две тренировки, в том числе вечером спарринг. Поэтому особо никуда выходить не собирались. 

– Ваши прогнозы на бой Усик-Брейдис. За кого будете болеть в этом поединке?
– Я все - таки склоняюсь к тому мнению, как и говорил до этого, что из оставшихся полуфиналистов Александр – один из основных лидеров. Я выделяю Мурата Гассиева и Александра Усика. А в бою с Бриедисом, я думаю, что Александр именно на своей школе бокса перебоксирует Бриедиса

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Новости спорта, Александр Усик, Алексей Папин, Бокс, Новости бокса.
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