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Пресс-конференция Усика перед поединком против Бриедиса

Александр Усик
19:53 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик прокомментировал предстоящий бой против Майриса Бриедиса.

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (13-0, 11 КО) 27 января проведет полуфинальный бой WBSS с обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом (23-0, 18 КО).

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В четверг, 28 декабря, в столице Латвии Риге состоялась первая пресс-конференции, посвященная бою, во время которой украинский боксер поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Поединок на чужой территории? Тяжело будет в ринге, когда мы будем боксировать. Там легко не бывает. А то, что не состоялся бой в Украине? Организаторы не нашли подходящую арену, ничего страшного, построим, будем проводить. Я рад, что будет в Риге бой. Для меня главное, что я буду боксировать против чемпиона мира, ведь это будет объединение поясов.

А где он будет проходить – это уже второстепенное. Даже если бы бой назначили на луне, мы бы поехали туда и боксировали там.

Болельщики из Украины, которые приедут на бой? У меня есть цифры, кто приедет из моих близких, для меня это достаточно. Также много кто спрашивает, как достать билеты и где. Для меня достаточно тех ребят, которые всегда меня поддерживают на выездах. Для меня главное, что будет моя команда.

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Арена вмещает 11 тысяч? Я думаю, что мы 50 на 50 раскинемся", – сказал Усик.

Также украинский чемпион поделился мнением относительно того, как должны боксеры вести себя перед боем.

"Манеры – это лицо мужчины. Когда ты ведешь себя соответственно, то к тебе и отношение соответственное. Это будет бой джентельменов. Это заслуживает уважения", – сказал Александр.

Напомним, поединок 1/2 финала Всемирной боксерской суперсерии Усик – Бриедис запланирован на 27 января также в Риге (Латвия).

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