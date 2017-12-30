Фроч: Уайт - единственный, кто может ликвидировать Джошуа
Новости спорта: Карл Фроч прокомментировал предстоящие бои Энтони Джошуа.
Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч считает, что чемпиона мира IBF/IBO/WBA в супертяжёлом весе Энтони Джошуа ждёт яркий год. В начале года он, вероятнее всего, проведёт объединительный поединок с чемпионом WBO Джозефом Паркером. Потом у него будет обязательный претендент на титул WBA в лице Александра Поветкина. Однако Фроч считает, что было бы логично организовать бой между Поветкиным и Диллианом Уайтом, прежде проигравшим Джошуа, за право встречи с чемпионом. Тема матча-реванша между Уайтом и Джошуа актуальна в Великобритании.
"Очень хитер": Джошуа назвал сильные стороны Тайсона Фьюри
«Александр Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, но как насчёт того, чтобы выставить его против Диллиана Уайта, чтобы победитель этого боя получил возможность сразиться с Энтони Джошуа? Уайт, вероятно, единственный, кто может ликвидировать Джошуа, но сперва ему нужно доказать, что он достаточно хорош», — цитирует Фроча BoxingScene.