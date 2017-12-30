Фроч: Уайт - единственный, кто может ликвидировать Джошуа

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч считает, что чемпиона мира IBF/IBO/WBA в супертяжёлом весе Энтони Джошуа ждёт яркий год. В начале года он, вероятнее всего, проведёт объединительный поединок с чемпионом WBO Джозефом Паркером. Потом у него будет обязательный претендент на титул WBA в лице Александра Поветкина. Однако Фроч считает, что было бы логично организовать бой между Поветкиным и Диллианом Уайтом, прежде проигравшим Джошуа, за право встречи с чемпионом. Тема матча-реванша между Уайтом и Джошуа актуальна в Великобритании.

«Александр Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, но как насчёт того, чтобы выставить его против Диллиана Уайта, чтобы победитель этого боя получил возможность сразиться с Энтони Джошуа? Уайт, вероятно, единственный, кто может ликвидировать Джошуа, но сперва ему нужно доказать, что он достаточно хорош», — цитирует Фроча BoxingScene.