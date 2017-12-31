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Джошуа - Паркер: споры из-за судей и поиск места проведения

Энтони Джошуа
09:01 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com

Новости спорта: Наиболее вероятные места проведения бой Джошуа - Паркер – Лондон, Манчестер и Кардифф.

Объединительный поединок в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа и обладателем титула WBO Джозефом Паркером может состояться весной следующего года. Наиболее вероятные места проведения – Лондон, Манчестер и Кардифф.

Об этом сообщил промоутер Паркера Дэвид Хиггинс, раскрыв детали переговоров с командой Джошуа. По его словам, несмотря на некоторые разногласия, контракт на бой близок к подписанию. К разногласиям Хиггинс относит и вопрос с выбором судей. По его словам, согласно контракту, предоставленного командой Джошуа, один из судей у ринга должен быть из Великобритании, другой – из Новой Зеландии, третий – нейтральный. Сам же Хиггинс хочет видеть трех нейтральных судей у ринга и нейтрального рефери.

Хиггинс сказал, что он и менеджер Джошуа Эдди Хирн также договорились о случайном тестировании на наркотики, которые будут контролироваться Добровольной антидопинговой ассоциацией, а также о реванше для Джошуа, если британец проиграет.

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Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Джошуа, Джошуа - Паркер, Новости бокса.
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