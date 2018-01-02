Бокс. Расписание боев на январь 2018 года
Новости спорта: В конце января свой бой проведет украинский тяжеловес Александр Усик.
БОКС. Расписание боев на январь 2018 года
5 января
Копенгаген (Дания)
Лоленга Мок - Дмитрий Чудинов
До 76,2 кг
12 января
Верона (США)
Кларесса Шилдс - Тори Нельсон
До 76,2 кг
IBF, WBC
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20 января
Бруклин, США
Эррол Спенс (22-0, 19 KO) - Ламонт Питерсон (35-3-1, 17 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг)
27 января
Рига, Латвия
Александр Усик (13-0, 11 KO) - Майрис Бриедис (23-0, 18 KO)
Полуфинал Всемирной боксерской суперсерии за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг)
Экс-чемпион WBC завершил карьеру
Инглвуд, США
Хорхе Линарес (43-3, 27 KO) - Мерсито Геста (31-1-2, 17 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 кг)
Лукас Маттиссе (38-4, 35 KO) - Тева Кирам (38-0, 28 KO)
Бой за вакантный титул “обычного“ чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг)