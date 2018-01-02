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Бокс. Расписание боев на январь 2018 года

Александр Усик
10:11 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: В конце января свой бой проведет украинский тяжеловес Александр Усик.

БОКС. Расписание боев на январь 2018 года

5 января

Копенгаген (Дания)

Лоленга Мок - Дмитрий Чудинов

До 76,2 кг

12 января

Верона (США)

Кларесса Шилдс - Тори Нельсон

До 76,2 кг

IBF, WBC

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20 января

Бруклин, США

Эррол Спенс (22-0, 19 KO) - Ламонт Питерсон (35-3-1, 17 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг)

27 января

Рига, Латвия

Александр Усик (13-0, 11 KO) - Майрис Бриедис (23-0, 18 KO)

Полуфинал Всемирной боксерской суперсерии за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг)

Экс-чемпион WBC завершил карьеру

Инглвуд, США

Хорхе Линарес (43-3, 27 KO) - Мерсито Геста (31-1-2, 17 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 кг)

Лукас Маттиссе (38-4, 35 KO) - Тева Кирам (38-0, 28 KO)

Бой за вакантный титул “обычного“ чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг)

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Майрис Бриедис, Новости бокса.
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