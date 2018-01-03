Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинка Свитолина отметилась лучшим ударом дня на турнире в Брисбене (Видео) Украинка Свитолина отметилась лучшим ударом дня на турнире в Брисбене (Видео)
Новости: Легенды спорта, которые завершили карьеру в 2017-м Легенды спорта, которые завершили карьеру в 2017-м
Новости: Бокс. Расписание боев на январь 2018 года Бокс. Расписание боев на январь 2018 года
Новости: "Арсенал" - "Челси": 1:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм) "Арсенал" - "Челси": 1:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)

Мейвезер раскритиковал промоутера Ломаченко

Флойд Мейвезер
22:10 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Американец раскритиковал работу промоутерской компании Top Rank.

Американский непобежденный боксер Флойд Мейвезер считает, что Боб Арум заработал на бойцах больше денег, чем сами бойцы.

Бокс. Василий Ломаченко - победитель года по версии BoxingScene

"Ты мне нравишься": Мейвезер ответил Ломаченко
"Ты мне нравишься": Мейвезер ответил ЛомаченкоЧитать полностью

"На сегодняшний день худшее, что я когда-либо делал в своей карьере, – это подписание контракта с Top Rank. Потому что мне было суждено стать великим и суперзвездой в любом случае.

Ты сделал на бойцах денег больше, чем сами бойцы. Поэтому будь этим доволен. Живи своей жизнью и просто расслабься. Ты такой старый. Тебе почти 90 лет, и тебе нужно еще больше денег. Послушай, мне всего 40, и мне больше нечего покупать. Что ты хочешь купить в 90? Ты хочешь новый костюм. Почему ты хочешь новый костюм, когда у тебя есть 40-летние костюмы", – приводит слова Мэйвезера BoxingNews24.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Боб Арум, Бокс, Новости бокса, Флойд Мейвезер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Легенды спорта, которые завершили карьеру в 2017-м

Легенды спорта, которые завершили карьеру в 2017-м
Фото дня: Красавица-сестра Андрея Ярмоленко

Фото дня: Красавица-сестра Андрея Ярмоленко
Чемпионка UFC по прозвищу "Киборг"

Чемпионка UFC по прозвищу "Киборг"
Голкипер сборной Украины проводит отпуск в экзотическом месте

Голкипер сборной Украины проводит отпуск в экзотическом месте
Мишель Лакруа - обворожительная красотка и жена лидера "Манчестер Сити" (Фото)

Мишель Лакруа - обворожительная красотка и жена лидера "Манчестер Сити" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Рейтинг WBA: Далакян первый, Гвоздик в тройке Уайлдер и Ортис назвали новую дату боя Обидчика Ломаченко арестовали за драку в баре

Последние новости

В центре Брюсселя создадут зеркальный “центр европейской демократии” Samsung выпустила изогнутый монитор для MacBook Космические татуировки от Ника Сквер (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Селезнев перешел в клуб из первой лиги Украины
02 Свитолина вышла в четвертьфинал Брисбена
03 Трансфер Ротаня в "Динамо": стали известны подробности
04 Экс-футболист "Динамо" забил гениальный гол за "Сидней", включив режим Месси (Видео)
05 Хоккей. Россия покинула МЧМ-2018
Новости сегодня
23:13 Вы будете смеяться: веселая подборка "за секунду до"
23:11 Страны мира, в которых реально можно купить себе жену (Фото)
23:00 Месси рассказал о самом лучшем, что с ним произошло в жизни
22:54 51-летняя Сальма Хайек показала фигуру в купальнике
22:42 СМИ: Вальдес завершил карьеру, удалившись из всех соцсетей
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В МВД рассказали, почему за новые ограничения еще действуют старые штрафы МВД: За новые ограничения действуют старые штрафы
Новости: В полиции назвали предварительную причину смерти юриста Ноздровской Названа возможная причина смерти Ноздровской
Новости: Админсуд Киева отказал Саакашвили в удовлетворении иска против ГМС Саакашвили отказали в удовлетворении иска против ГМС
Новости: Поздравления с Рождеством 2018: в прозе, стихах, смс и открытках Поздравления с Рождеством 2018: в прозе, стихах, смс и открытках
Добавить комментарий
0