Мейвезер раскритиковал промоутера Ломаченко

Американский непобежденный боксер Флойд Мейвезер считает, что Боб Арум заработал на бойцах больше денег, чем сами бойцы.

"На сегодняшний день худшее, что я когда-либо делал в своей карьере, – это подписание контракта с Top Rank. Потому что мне было суждено стать великим и суперзвездой в любом случае.

Ты сделал на бойцах денег больше, чем сами бойцы. Поэтому будь этим доволен. Живи своей жизнью и просто расслабься. Ты такой старый. Тебе почти 90 лет, и тебе нужно еще больше денег. Послушай, мне всего 40, и мне больше нечего покупать. Что ты хочешь купить в 90? Ты хочешь новый костюм. Почему ты хочешь новый костюм, когда у тебя есть 40-летние костюмы", – приводит слова Мэйвезера BoxingNews24.