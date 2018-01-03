Хирн: Бой Джошуа и Паркера будет легендарным

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, подчеркнул, что предстоящий бой его подопечного с Джозефом Паркером должен стать легендарным.

"Чемпионы должны сражаться с чемпионами, всё просто. Бой Паркера и Джошуа — очень крупный поединок. Это легендарный бой. Энтони хочет стать бесспорным чемпионом, а это для него большой шаг. Это объединительный бой между двумя молодыми, быстрыми и опасными бойцами, непобедимыми чемпионами в супертяжёлом весе, так что я должен организовать этот поединок не на арене, а на стадионе, иначе меня могут линчевать. Моя задача и задача Дэвида Хиггинса — максимизировать доходы бойцов", — приводит слова Хирна BoxingScene.