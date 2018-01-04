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Роберт Гарсия: Майки не следует продолжать подниматься в весе

Сергей Липинец - Майки Гарсия
22:18 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер Майки Гарсии

Новости спорта: Роберт Гарсия дал совет своему младшему брату Майки.

Старший брат и тренер Майки Гарсии Роберт считает, что его подопечному не стоит продолжать подниматься в весовых категориях. 10 февраля Майки Гарсия проведёт поединок в первом полусреднем весе против россиянина Сергея Липинца.

"Я чемпион мира и понимаю, как именно размышляют боксёры, они готовы встретиться с любым соперником. Но думаю, что Майки не стоит подниматься выше первого полусреднего веса. Ему не нужно торопиться, бой с Липинцем будет тяжёлым. Не говорю, что мы победили, но если выиграем — продолжим выступать в двух весовых категориях. Но забираться ещё выше не стоит", — приводит слова Роберта Гарсии BoxingScene.

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Новости спорта, Бокс, Майки Гарсия, Новости бокса, Сергей Липинец.
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