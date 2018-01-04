Менеджер Ригондо: Бой с Ломаченко - еще один гвоздь в гроб карьеры Гильермо

Менеджер кубинца Гильермо Ригондо, Алекс Борноте признал, что бой его клиента с Василием Ломаченко стал ужасным выступлением кубинца.

"Я не думал, что этот бой будет настолько ужасен. Это был еще один гвоздь в гроб карьеры Ригондо. Это история Гильермо. Я еще ни разу не видел ничего подобного. Ему совершенно не везло.

Сейчас он не чувствует себя так хорошо, как было раньше. Он не думал, что разница в весе сыграет такую большую роль. Ломаченко – особый талант, отличный боксер. В придачу к этому, Ригондо травмировал руку. Перевес был на стороне украинца.

Для Ригондо было сложно найти соперников во втором легчайшем весе, когда у него был титул чемпиона мира. Сейчас, без пояса в том дивизионе это будет еще сложнее. Но, определенно, он будет возвращаться во второй легчайший вес или же в полулегкий. Вероятно, мы будем рассматривать боксеров в полулегком весе", - отметил Борноте в интервью ESPN.